Kasımpaşa Cem Üstündağ'ı kadroduna kattı!
Kasımpaşa, Avusturya Bundesliga ekiplerinden WSG Tirol forması giyen Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı
Kasımpaşa, Avusturya Bundesliga ekiplerinden WSG Tirol forması giyen orta saha oyuncusu Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kasımpaşa'nın açıklaması şöyle:
"Cem Üstündağ Kasımpaşamızda
Son olarak Avusturya Bundesliga ekiplerinden WSG Tirol forması giyen Cem Üstündağ, geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.
Yeni transferimiz Cem’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!"