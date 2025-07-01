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        Haberler Spor Transfer Kasımpaşa Cem Üstündağ'ı kadroduna kattı! - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa Cem Üstündağ'ı kadroduna kattı!

        Kasımpaşa, Avusturya Bundesliga ekiplerinden WSG Tirol forması giyen Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 17:16 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:16
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        Kasımpaşa'dan transfer!
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        Kasımpaşa, Avusturya Bundesliga ekiplerinden WSG Tirol forması giyen orta saha oyuncusu Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kasımpaşa'nın açıklaması şöyle:

        "Cem Üstündağ Kasımpaşamızda

        Son olarak Avusturya Bundesliga ekiplerinden WSG Tirol forması giyen Cem Üstündağ, geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Yeni transferimiz Cem’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!"

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