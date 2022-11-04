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KASIM AYI ÖZEL GÜNLER 2022 TAKVİMİ: Kasım ayı önemli günler ve haftalar ne zamana denk geliyor? Kasım ayında resmi tatil var mı?

Kasım ayı özel günler ve haftalar takvimi: Kasım ayında resmi tatil var mı?

Günlerini önceden planlamak isteyenler takvimleri yakından takip ediyor. Özel günler ve resmi tatiller için günler öncesinden planlamalar yapılıyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte bu ayda önemli günler ve haftalar gündemdeki yerini aldı. Çalışanlar ve öğrenciler tarafından bu ayda resmi tatil olup olmadığı ise sorgulananlar arasında. İşte Kasım ayı önemli günler ve haftalar 2022...

Giriş: 04.11.2022 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Önemli günler ve haftalar her yıl aynı günde kutlanıyor. Özeli günleri takip edenler ise bu tarihleri sıklıkla araştırıyor. Her ayın kendine ait olan önemli günleri ve haftaları bulunmaktadır. Kasım ayının gelmesiyle birlikte yeni ayla ilgili özel günler takvimi araştırmaları hız kazandı. İşte 30 gün sürecek olan Kasım ayının önemli günleri ve haftaları...

  • KASIM AYINDA RESMİ TATİL VAR MI?

    Kasım ayında çalışanları yakından ilgilendiren resmi tatil bulunmuyor.

  • KASIM AYI ÖNEMLİ GÜNLER VE HAFTALAR 2022

    29 Ekim – 4 Kasım Kızılay Haftası

    1 – 7 Kasım Türk Harf İnkılabı Haftası

    2 – 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası

    3 – 9 Kasım Organ Nakli Haftası

    8 Kasım Pazartesi Dünya Şehircilik Günü

    8 – 14 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası

    10 Kasım Çarşamba Atatürk’ün Ölüm Günü

    10 – 16 Kasım Atatürk Haftası

  • 11 Kasım Perşembe Yalnızlar Günü

    12 Kasım Cuma Afet Eğitimi Hazırlık Günü

    14 Kasım Pazar Dünya Diyabet Günü, Dünya Sinema Günü

    16 Kasım Salı UNESCO Kuruluş Günü, Uluslararası Hoşgörü Günü, Dünya Komşular Günü

    20 Kasım Cumartesi Dünya Çocuk Hakları Günü

  • 21 Kasım Pazar Dünya Televizyon Günü

    22 Kasım Pazartesi Diş Hekimleri Günü

    24 Kasım Çarşamba Öğretmenler Günü

    25 Kasım Perşembe Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

    26 Kasım Cuma Black Friday

    30 Kasım Salı Dünya Şoförler Günü

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