Önemli günler ve haftalar her yıl aynı günde kutlanıyor. Özeli günleri takip edenler ise bu tarihleri sıklıkla araştırıyor. Her ayın kendine ait olan önemli günleri ve haftaları bulunmaktadır. Kasım ayının gelmesiyle birlikte yeni ayla ilgili özel günler takvimi araştırmaları hız kazandı. İşte 30 gün sürecek olan Kasım ayının önemli günleri ve haftaları...