Kaş yapayım derken göz çıkarmayın... İşte en sık yapılan makyaj hataları!
Kışın karanlık günlerini geride bırakıp kıpır kıpır bahar günlerini karşılarken elimiz uzun süredir dokunmadığımız makyaj malzemelerine, dolabın arkasına itilmiş rengarenk kıyafetlere gidiyor mu? Şıklığımızın son dokunuşu niyetiyle başladığımız makyajı bazı hatalarla mahvetmek istemiyorsak bu hatalardan kaçınalım!
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Kombinimizi yaparken de makyaj masasına otururken de asla unutmamamız gereken şeylerden biri de estetiğin bir bütün olduğu... Makyaj yaparken yapmaktan kaçınacağımız bazı hatalar sayesinde çok kısa sürede ve çok küçük hamlelerle tahmin ettiğimizden daha etkileyici bir görünüm elde etmemiz mümkün. İşte çoğumuzun sık sık yaptığı makyaj hataları...
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MAKYAJIN OLMAZSA OLMAZI TEMİZ VE NEMLİ BİR CİLT
Makyaj yapmaya başlamadan önce cildinizi makyaja hazırlamanız en önemli adımdır. Yüzümüze kapatıcı ya da fondöten sürmeden önce cildimizi iyice yıkamalı, toniklemeli ve ardından güvendiğimiz bir nemlendiriciyle hazırlığı tamamlamalıyız.
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CİLT TONUNUZU İYİ BİLMELİSİNİZ
Makyaja kapatıcı ya da fondötenle başladığımızı artık hepimiz biliyoruz ama makyajın büyük sırrının doğru fondöteni seçmek olduğunu kaç kişi biliyor? Yüzünüz için hem renk tonu olarak hem de yapı olarak doğru fondöteni seçmeniz gerekiyor. Yağlı ciltler için çoğunlukla pudralı fondötenler önerilirken kuru ciltler için su bazlı fondötenlerin önerildiğini görmüşsünüzdür. Dilerseniz bir dermatologdan da tavsiye alabilirsiniz...
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YÜZDEN BOYUNA GEÇERKEN DİKKAT!
Eğer cilt tonunuzdan açık ya da koyu fondöten seçerseniz sonrasında ne yaparsanız yapın makyajınıı toparlayamayabilirsiniz. Ayrıca fondöteni doğru bölgelere uygulamalısınız. Fondöteninizi saç diplerinden yüzünüzün tamamına ve çene ile boyun arasındaki geçise de uygulamalısınız. Eğer uygulamayı çenede keserseniz boynunuzla yüzünüz arasında ton farkı oluşacak bu da kötü görünüşe neden olacak...
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FIRÇA KULLANMAYA ALIŞIN!
Fondöten uygulamadaki hataların çoğunluğu bu işlemin elle yapılmasından kaynaklanıyor... Etkili bir uygulama için fondöten fırçası kullanmaya çalışın. Fondöteni elinizle sürdüğünüzde fondöten elinizde emilecek ve yüzünüze sadece yansıması kalacaktır. Ayrıca fırçayla yünüze yukarı aşağı ya da sağa sola geçişler şeklinde değil tampon dokunuşlar şeklinde uygulama yapmalısınız. Aksi takdirde fondötenden verim alamazsınız ve fırça izleri meydana gelir.
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GÖZ MÜ DUDAK MI KARAR VERİN!
Yine renk tonuna geldik gördünüz mü? Cildimizin zeminini hazırladık, gelelim öne çıkarmak istediğimiz bölgelere... Makyaj yaparken ya gözlerinize ya da dudaklarınıza odaklanmalısınız. Eğer koyu tonları kullanacağınız bir göz makyajı istriyorsanız dudaklarınızı daha soft renklerle reklendirmelisiniz. Dudakları canlandıracaksanız gözlerinizi olabildiğince hafif tonlarla tamamlamalısınız. İkisinin de yoğun olduğu makyajların yanlış makyajların başında gelir.
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DOĞRU GÖZ MAKYAJI İÇİN TON GEÇİŞİ GEREKİR
Diyelim ki gözümüze odaklanmak istedik, o zaman da renk geçişinin önemine bakmamız gerekiyor... Göz makyajında hangi renk kullanırsanız kullanın önceliğiniz açık bir far bazı olmalı. Far bazıyla göz kapağınızdaki çukurdan kaşlarınıza kadar zemini aydınlatmalı, kullanacağınız renklerde de tonlar arası geçiş yapmaya odaklanmısınız.
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Peki koyudan açığa mı gideceğiz, açıktan koyuya mı? Burada biraz tarzınız biraz da göz kapağınızın yapısı öne çıkacak. Göz kapağınız küçükse koyudan başlamak daha da küçük görünmesine neden olabilir. Makyaj uzmanlarına göre estetik bir göz makyajının sırrı açık tondan başlayıp kirpik uçlarına doğru koyulaşan göz kapaklarından geçiyor...
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ALLIKSIZ OLMAZ!
Allık kullanımı makyaj yaparken hatalarla dolu hamleleri barındıran başlıca aşamalardan biri maalesef... Cilt tonunuza uygun allık seçmek fondöten ve far tonu seçmek kadar önemli. Doğru allık tonu ciltten cilde değişir ama turuncu tonlar allık için çoğunlukla yanlış tercih olarak kabul edilir. Ayrıca, allık uygulamasında da fırçaya başvurmanız daha estetik bir görünüş yakalamanıza yardım eder.
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Gelelim asıl meseleye... Allıktan istediğiniz verimi almanız için doğru bölgeler ve doğru yoğunlukta uygulamak önemli. Öncelikle allık uygularken özellikle çok az bir miktarda alarak başlamalısınız. Çok fazla allık alıp uygulama yaparsanız makyajınızı tek hamleyle mahvetmiş olabilirsiniz. Az az, hafif dokunuşlarla elmacık kemiğinizın olduğu bölgeye kemik boyunca uygulamayı deneyin. Ve elbette bölgede allığı dağıtmaya...
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ÖRÜMCEK BACAĞI GİBİ GÖRÜNEN KİRPİKLERE DİKKAT
Göz makyajımızın tamamlayıcısı olarak kabul edebileceğimiz rimelin gözlerimizi büyüleyici bir etkiyle ortaya çıkarma etkisini seviyoruz ama yanlış sürülen kötü rimeller gözlerimizin üzerinde örümcek bacakları varmış gibi orantısız bir görüntü oluşmasına da neden olabilir.
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Rimelinizin kurumadığından emin olun ve kurumuş rimellerinizi sürmek için ısrarcı olmayın. Makyaj malzemelerinin ömrü çoğunlukla altı aydır ve 6 aydan sonra yeterince kullanmamış olsanız da rimelleriniz kurumaya başlar. Rimeli her zaman kökten uca ve tek seferde sürmeye çalışın! Üst üste sürdüğünüz rimel kirpiklerinizi tel tel görünmekten çok uzaklaştıracaktır...
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DİKKAT!
Makyaj masasına oturmadan önce kabul etmeniz gereken ilk madde ürünleri çok fazla sürerek güzel bir görüntü elde edemeyeceğiniz olmalı. "Yeteri kadar" kullanmayı alışkanlık haline getirin.
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Ve kabul etmeniz gereken ikinci madde ise doğru ton seçimi yapmazsanız başarılı olamayacağınız olmalı. Cildinize sürdüğünüz kapatıcı, gözlerinizdeki far ve dudaklarınız birbirini tamamlayan renkler olmalı birbirini reddeden renkler değil!
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