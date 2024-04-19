Kaş yapayım derken göz çıkarmayın... İşte en sık yapılan makyaj hataları!

CİLT TONUNUZU İYİ BİLMELİSİNİZ

Makyaja kapatıcı ya da fondötenle başladığımızı artık hepimiz biliyoruz ama makyajın büyük sırrının doğru fondöteni seçmek olduğunu kaç kişi biliyor? Yüzünüz için hem renk tonu olarak hem de yapı olarak doğru fondöteni seçmeniz gerekiyor. Yağlı ciltler için çoğunlukla pudralı fondötenler önerilirken kuru ciltler için su bazlı fondötenlerin önerildiğini görmüşsünüzdür. Dilerseniz bir dermatologdan da tavsiye alabilirsiniz...