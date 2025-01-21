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        Haberler Bilgi Gündem Kartalkaya nerede, hangi ilçeye nereye bağlı, Bolu'ya mı? Yanan otel hangisi, nerede? Grand Kartal Otel nerede?

        Kartalkaya'da otel yangını: 10 kişi öldü, 32 yaralandı! Kartalkaya nerede, nereye bağlı?

        Kayak merkezinde yer alan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 çıkan yangın sonrasında müdahale çalışmaları sürüyor. Restoran katından başlayan yangının diğer katlara sıçramasıyla büyüyen yangın sonucunda 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Peki, Grand Kartal Otel nerede, nereye bağlı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 09:55 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:55
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        • 1

          Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın büyük bir felakete neden oldu. İlk belirlemelere göre 4. katta bulunan restoran katından başlayan yangın tüm otele yayıldı. Söndürme çalışmaları sürerken yangında 10 kişi hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Peki, Kartalkaya nerede, Grand Kartal Otel neresi? İşte, detaylar...

        • 2

          KARTALKAYA'DA OTEL YANGINI!

          Bolu'da, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde hizmet veren Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30 sıralarında çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

          AA'da yer alan habere göre sabahın ilk saatlerinde alevlerin yükseldiği otele, yapılan ihbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

        • 3

          Söndürme çalışmasının devam ettiği otelde odaların tek tek kontrol edildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yangına 267 personelle müdahale edildiğini belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

        • 4

          KARTALKAYA NEREDE?

          Bolu şehir merkezinin 38 kilometre güneydoğusunda yer alan Kartalkaya kayak merkezi, Bakanlar Kurulunca ilan edilen "Bolu - Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" içinde yer almaktadır.

        • 5

          YANAN OTEL HANGİSİ?

          10 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel, Bolu'da, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alıyor.

        Grand Kartal Otel yangını son durum
        Grand Kartal Otel yangını son durum
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