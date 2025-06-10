Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
Kars'ın Kağızman ilçesinde, bayram tatili nedeniyle oğlunun yanına gelen 58 yaşındaki Sadun Önen, doğa gezisi yaptığı sırada ayı saldırısına uğradı. Kolu kırılan, kafa ve sağ baldırından ağır yaralanan Önen'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Diyarbakır'dan Kağızman'a oğlunun yanına gelen ve doğa gezisine çıkan Sadun Önen (58), Kozlu köyü yakınlarında ayı saldırısına uğradı.
FERYATLARINI ÇOBANLAR DUYDU
AA'daki habere göre Önen'in bağırma sesini duyan çevredeki çobanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KOLU KIRILDI VE BAŞINDAN YARALANDI
Kolu kırılan, kafa ve sağ baldırından ağır yaralanan Önen, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDA DURUMU CİDDİ
Burada yapılan müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakımda tedaviye alınan Önen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.