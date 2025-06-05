Kars bayram namazı vakti: 6 Haziran 2025 Kars'ta Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı, sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın eden milyonlarca Müslüman'ın katılımıyla idrak edilmeye başlanacak. İbadetin zamanında yerine getirilebilmesi için bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Kars başta olmak üzere tüm illerde namaz vakitleri Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Peki, Kars'ta bayram sabahı namaz saat kaçta kılınacak? İşte, 6 Haziran 2025 Cuma günü Kars için belirlenen bayram namazı saati ve detaylar...
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Kurban Bayramı, sabah saatlerinde bayram namazı kılmak için ülkenin dört bir yanında camilerde bir araya gelen milyonlarca Müslüman ile başlayacak. Bu nedenle bayram namazı saatleri araştırılırken, başta Kars olmak üzere tüm namaz vakitleri netleşti. Peki, Kars'ta Kurban Bayramı namazı ne zaman kılınacak? İşte, 6 Haziran 2025 Cuma Kars bayram namazı saati...
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6 HAZİRAN 2025 KARS BAYRAM NAMAZI VAKTİ
Kars'ta Kurban Bayramı namazı saat 05.12'de kılınacak.
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KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Diyanet İşleri'nden yapılan açıklamaya göre kurban kesmekle yükümlü kişiler şöyledir;
"Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir."