Karınca duası, helal para, bolluk ve bereket isteyenlerin sıklıkla okuduğu dualar arasında bulunur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, karınca duası adı verilen bu dua, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Karınca duasının içeriği, esma-i hüsna’nın bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. Dine aykırı bir yön bulunmayan bu duayı okumakta bir sakınca yoktur; ancak haram kazanç temin etmek maksadı ile bu duanın okunması veya kullanılması dinen caiz olmamaktadır.

Karınca Duası Nedir?

Duaya “karınca” adının verilmesi bir rivayete dayanmaktadır. Hz. Süleyman zamanında kuraklık yaşanmaktadır. Hz. Süleyman halkıyla birlikte yağmur duasına giderken, bir karıncanın Allah’a yakardığını ve dua ettiğini duyar. Karıncanın duasının kabul görmesi, yağmur yağması sonucu bu dua dilden dile dolaşır. İşte, Karınca Duası Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, meali, fazileti ve yazılışı...