Kargalar trafik polisine saldırdı! Ekip otosuna binip kurtuldu!
Malatya'da, trafik polisi, görev yaptığı kavşakta kargaların saldırısına uğradı. Kendisine doğru kanat çırpan kargaları gören polis, ekip otosuna binerek kurtuldu. Polisin ekip otosuna binmesinin ardından kargaların kovalaması kameraya yansıdı
Malatya'da ilginç bir olay yaşandı. Turgut Özal Bulvarı’nda, kavşakta görev yapan trafik polisine kargalar saldırdı.
KOVALAMAK İSTEDİ BAŞARAMADI
DHA'daki habere göre kendisine doğru hızla hamle yapan kargaları gören trafik polisi, kargaları kovalamaya çalışsa da çabası yetersiz kaldı.
EKİP OTOSUNA SIĞINDI
Zor anlar yaşayan polis, ekip otosuna binerek kargaların saldırısından kurtuldu.
O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı.