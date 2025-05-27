Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kardeşlerini kurtardıktan sonra boğulmuş

        Kardeşlerini kurtardıktan sonra boğulmuş

        Kırşehir'de 4 kardeş tekne ile Hirfanlı Baraj göletine açılmış, tekne alabora olmuştu. Olayda 40 yaşındaki lisanslı balıkçı İsa Laçin'in kardeşlerini kurtardıktan sonra kıyafetinin ağırlığı nedeniyle dibe batıp, boğulduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 02:02 Güncelleme: 27.05.2025 - 02:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardeşlerini kurtardıktan sonra boğulmuş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj göletine açılan, içerisinde lisanslı balıkçı 4 kardeşin bulunduğu alabora olan 'İsa Reis' adlı teknede boğulan 40 yaşındaki İsa Laçin, son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kaman ilçesi Savcılıkurutlu köyü yakınlarındaki Hirfanlı Barajı’nda meydana geldi. Lisanslı balıkçılık yapan İsa, Sezer (24), Soner (30) ve Uğur Laçin (35) kardeşler balık tutmak için Hirfanlı Barajı’na geldi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Tekneye binip gölete açılan 4 kardeş balığa çıktı. Kardeşler, avladıkları balıkları yüklemek istedikleri sırada tekne alabora oldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. 3 kardeş kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşırken, İsa Laçin ise boğuldu. Ekipler 3 kardeşi Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, İsa Laçin’in sudan çıkarılan cansız bedeni ise morga götürüldü.

        REKLAM

        İsa Laçin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Savcılı Kurutlu köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Laçin’in ailesi ve vatandaşlar katıldı. İsa Laçin, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sezer Laçin'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        KARDEŞLERİNİ KURTARDIKTAN SONRA BOĞULMUŞ

        Öte yandan gümüş balığı avlamaya çıkan Laçin kardeşlerin tekneleri, alabora olduktan sonra hayatını kaybeden İsa Laçin, kardeşleri Enes, Sezer ve Uğur Laçin'i boğulmaktan kurtardıktan sonra üzerindeki balıkçı kıyafetinin ağırlığıyla birlikte suyun dibine doğru battığı ve boğulduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB soruşturmasında 25 kişi tutuklandı
        İBB soruşturmasında 25 kişi tutuklandı
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        FETÖ operasyonunda 61 asker tutuklandı
        FETÖ operasyonunda 61 asker tutuklandı
        Kardeşlerini kurtardıktan sonra boğulmuş
        Kardeşlerini kurtardıktan sonra boğulmuş
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı: 47 yaralı
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı: 47 yaralı
        Elazığspor-Van Spor FK maçı tatil edildi!
        Elazığspor-Van Spor FK maçı tatil edildi!
        "Putin diplomasiyle oyun oynuyor"
        "Putin diplomasiyle oyun oynuyor"
        Bakan Fidan Putin ile görüştü
        Bakan Fidan Putin ile görüştü
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Habertürk Anasayfa