Ünlü şarkıcı Sia, hediye kutusu görünümlü sahnede şarkı söyleyerek davetlileri eğlendirdi. Sia, bir Kardashian olmanın yolunu aradığı şeklinde epsri yapınca, Kim Kardashian, kardeşi Rob için, “Sia ile evlenmeli. Böylece Sia da bir Kardashian olabilir” diye yanıt verdi.