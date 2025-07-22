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        Haberler Bilgi Magazin 'Karanlığın Prensi' Ozzy Osbourne hayatını kaybetti! Ozzy Osbourne kimdir, kaç yaşındaydı?

        Ünlü heavy metal yıldızı Ozzy Osbourne hayatını kaybetti!

        Heavy metal müziğin öncülerinden Black Sabbath'ın ikonik solisti Ozzy Osbourne, 76 yaşında yaşamını yitirdi. "The Prince of Darkness" lakabıyla tanınan Osbourne'un vefatını ailesi, yaptığı duygusal bir açıklamayla duyurdu. Sanatçının ölüm nedeni henüz paylaşılmazken, müzik dünyası bir devini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. İşte efsane müzisyenin hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 21:47 Güncelleme: 22.07.2025 - 21:55
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          Heavy metalin efsane ismi Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayata veda etti. Black Sabbath grubunun kurucu vokalisti olan Osbourne’un vefatı, ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Peki Ozzy Osbourne kimdir? Ozzy Osbourne nerede doğmuştu, kaç yaşındaydı? Hangi şarkılarla ünlendi? İşte ünlü heavy metal müzik yıldızı Ozzy Osbourne hayatı...

        • 2

          OZZY OSBOURNE 76 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

          Heavy metalin en ikonik isimlerinden biri olan İngiliz sanatçı Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi Osbourne ailesi tarafından duyuruldu.

        • 3

          OZZY OSBOURNE KİMDİR?

          Ozzy Osbourne, 3 Aralık 1948’de İngiltere’nin Birmingham kentinde dünyaya geldi. Gerçek adı John Michael Osbourne olan sanatçı, 1970 yılında kurduğu Black Sabbath adlı grupla heavy metal müziğin doğuşuna öncülük etti. Karanlık ve asi sahne tarzıyla dikkat çeken Osbourne, özellikle “Paranoid”, “Iron Man” ve “War Pigs” gibi şarkılarla tüm dünyada tanındı.

        • 4

          1980’li yıllarda solo kariyerine başlayan Osbourne, “Crazy Train” ve “Mr. Crowley” gibi parçalarla başarısını pekiştirdi. Müzikal kariyerinin yanı sıra çalkantılı özel hayatı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, sansasyonel açıklamaları ve sahne şovlarıyla da sık sık gündeme geldi. 2000’li yıllarda ailesiyle birlikte yer aldığı “The Osbournes” adlı reality show ile genç kuşak tarafından da tanındı.

          50 yılı aşkın kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Ozzy Osbourne, hem Black Sabbath ile hem de solo çalışmalarıyla heavy metal tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

        • 5

          SON KONSERİNİ 5 TEMMUZ'DA VERMİŞTİ

          Karanlığın Prensi olarak da bilinen Ozzy Osbourne, 20 yıl aradan sonra 5 Temmuz'da Black Sabbath ile son konserini verdi.

          Grubun son konseri, Osbourne'un memleketi olan Birmingham'ın Aston kentindeki Villa Park'ta gerçekleşti.

          3 Aralık 1948'de Birmingham'ın Aston kentinde John Michael Osbourne adıyla dünyaya gelen Osbourne, 15 yaşında okulu bıraktı ve okul arkadaşı Geezer Butler ile birkaç grup kurmadan önce fabrika işçiliği de dahil olmak üzere çeşitli işlerde çalıştı.

          Grup, stadyumda 40.000 kişiye ve canlı yayında milyonlarca kişiye hit şarkılarından oluşan bir performans sergiledi. Sahnede ise Billy Corgan, Steven Tyler, Tom Morello, Ronnie Wood ve Yungblud gibi rock dünyasının önde gelen isimleri onlara eşlik etti.

          Etkinliğin müzik direktörü Tom Morello'ya göre, grubun son performansı hayır kurumları için 140 milyon sterlin topladı.

          Osbourne ve Black Sabbath'ın mirasını kutlayan bir konser filminin 2026'da yayınlanması planlanıyor.

          Kaynak: BBC

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