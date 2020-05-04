"Yaklaşık 1650 rakımlı krater göl olan Karagöl, Çubuk'un bir hazinesi. Yılın her dönemi, özellikle hafta sonları burada iğne atsan yere düşmezdi. Özellikle doğa yürüyüşçülerinin tercih ettiği bir yerdir. Bugün gördüğünüz gibi kimse yok. Biz de yaban hayvanlarını yemlemeye gelmiştik. Bu bölgede yaban hayvanları çok. Yaklaşık 1,5 aydır ziyaretçiye kapalı olan bölgede doğanın kendi kendini temizlediğine şahit olduk. İnşallah bu koronavirüs kısıtlamaları geçecek ve sağlıklı şekilde bu bölgeleri insanlarımız aileleriyle birlikte ziyaret edecek. Doğayı temiz tutalım ve canlılarımızı koruyalım. Bu süreçte doğanın ve yaban hayatının kıymetini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum."