Otomobil dere kenarına devrildi: 5 yaralı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
Giriş: 30.05.2025 - 22:39 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:39
A.T. idaresindeki otomobil, Tamuşlar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak dere kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Z.T, çocukları N.T. (13), A.T. (10) ve kayınvalidesi M.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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