Karabük'te amatör lig maçının ardından arbede yaşandı
Karabük'te oynanan Karabük 1. Amatör Futbol ligi Play-Off final maçının ardından arbede yaşandı
Safranboluspor ile Eskipazar Belediyespor arasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanan Karabük 1. Amatör Futbol Ligi Metin Güney sezonu Play-Off final maçından sonra tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedeye polis ve güvenlik ekipleri müdahale etti.
Karşılaşmayı 3-2 kazanan Safranboluspor, Karabük 1. Amatör Ligi şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off karşılaşmasında Eflanispor ile mücadele etmeye hak kazandı.
Karşılaşma 25 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda yapılacak.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.