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        Haberler Gündem Karabük'te amatör lig maçının ardından arbede yaşandı - Güncel haberler

        Karabük'te amatör lig maçının ardından arbede yaşandı

        Karabük'te oynanan Karabük 1. Amatör Futbol ligi Play-Off final maçının ardından arbede yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 00:16 Güncelleme: 22.05.2025 - 00:16
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        Amatör lig maçının ardından arbede
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        Safranboluspor ile Eskipazar Belediyespor arasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanan Karabük 1. Amatör Futbol Ligi Metin Güney sezonu Play-Off final maçından sonra tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedeye polis ve güvenlik ekipleri müdahale etti.

        Karşılaşmayı 3-2 kazanan Safranboluspor, Karabük 1. Amatör Ligi şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off karşılaşmasında Eflanispor ile mücadele etmeye hak kazandı.

        Karşılaşma 25 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda yapılacak.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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