"Biz, hem bölgemizin İpek Yolu güzergahında bulunduğunu ve bunun develerle nasıl yapıldığını anlatıyoruz hem de vadilerde motorlu taşıtların girmemesi gereken yerleri turistlerin görmelerini sağlıyoruz. Burası peribacaları diyarı, perilerin olduğu yerde masallar olur, turistler böylesine otantik bir coğrafyada otantik bir tur yaşıyor. Latin Amerika başta olmak üzere her milletlerden konuklarımız oluyor. Vadiler içinde eski mağara ve barınaklar ile tünellerin bulunduğu alanları panoramik olarak yukarıdan izlemelerini sağlıyoruz. Misafirlerimizin yağışlı havada ıslanmaması için havanın yağışsız olduğu tüm günler bu etkinliği gerçekleştirebiliyoruz."