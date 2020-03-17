Karın turistler için de beklenmedik bir durum olduğunu aktaran Kayakıvrak, "Beyaz örtü ve doğal güzelliklerin bütünleşmesi inanılmaz. Üstelik mart ayında çok da beklenmeyen bir durum. Konuklarımız için de sürpriz oldu. Kapadokya'da yaz döneminde ve kış döneminde bambaşka bir manzara var. Ben kış döneminde Kapadokya'ya gelmeyi çok seviyorum, çünkü kış mevsimi bölgeye masalsı bir ifade katıyor" dedi.