Adını resmi olarak 2021'de değiştiren Kanye West, ikinci kez isim değişikliğine gitti. Adını, dört yıl önce 'Ye' olarak değiştiren rap şarkıcısı, bu defa 'Ye Ye' adını aldı.

Finans yöneticisi Hussain Lalani'nin, resmi evraklarda, şarkıcının adını 'Ye Ye' olarak yazdığı görüldü. West'in daha önceki evraklarda adı 'Ye West' olarak yer alıyordu.

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Ye Ye, sosyal medyada yeni adını henüz kamuoyuna duyurmadı. 24 Grammy ödüllü şarkıcı, bu ayın başlarında, doğum adının kullanıcı adı olarak kullanıldığı X hesabını kapattığını duyurmuş, "Sonunda @kanyewest Twitter'ını kullanmayı bırakacağım çünkü adım Ye. Bir Ye hesabı açacağım" demişti.

Eski eşi Kim Kardashian'dan dört çocuğu olan ABD'li şarkıcı, 2018'de, sosyal medyadan isim değişikliği yapacağını ilan etmiş, "Ben YE'yim" ifadesini kullanmıştı.

Kanye West ayrıca bu ismi, 2018'de çıkardığı albümünün adı olarak da kullanıyordu. Şarkıcı, bundan üç yıl sonra, kendi ifadesine göre "kişisel nedenlerle" lakabını yasal olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

REKLAM "KÖLE ADIYLA ANILMAK İSTEMİYOR" Mart 2024'te özel kalemi Milo Yiannopoulos, Kanye West'in "köle adı" olarak değil, Ye olarak anılmasını talep eden bir mektup yazdı. Mektupta; "Ye, dünyanın en tanınan insanlarından biri, başkanlar ve papalarla aynı seviyede. Adını değiştirme kararını, 'Kanye West' markasının yakaladığı muazzam değerin bir kısmını feda ederek yapıyor. Değişiklik tamamen, yasal ve kalıcı bir şekilde yapıldı. O artık bu. Adı Ye" ifadeleri yer alıyordu.