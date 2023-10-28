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        Haberler Gündem Kanlı para oyunu nedir ve nasıl oynanır? Veliler dikkat! Okullardaki yeni tehlike: Kanlı madeni para oyunu

        Veliler dikkat: okullarda tehlikeli madeni para oyunu! Kanlı para oyunu nedir?

        Kara para oyunu videoları son günlerde sosyal medya platformlarında paylaşılıyor. Eğitimciler okullardaki yeni tehlike madeni para oyunu konusunda uyarılarda bulunuyor. Veliler ve öğretmenlerin dikkatli olması gereken kanlı para oyunu çocukların ellerine ciddi kalıcı yaralar bırakabiliyor. İşte, "Kanlı para oyunu nedir?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 00:56 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:56
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          Kanlı para isimli oyun son zamanlarda okullarda popüler hale geldi. Oyun okullarda yasaklanmaya başlasa da öğrenciler gizlice oynamayı sürdürüyor. Velilerin ve öğretmenlerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Peki, kanlı para oyunu nedir? İşte, okullardaki yeni tehlikeye ilişkin detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          KANLI PARA OYUNU NEDİR?

          Madeni para ile oynanan kanlı para oyunu paranın havaya atılmasıyla Atılan para elin ters tarafıyla tutulup parmakların arasında sıkıştırıldıktan sonra “kanlı para” denilerek masaya 3 kere sert yumruk vuruluyor. Oyunu oynayan kişiler parayı düşürdüğü taktirde ise cezalandırılıyor.

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          Cezada parayı düşüren kişi elini yumruk yaparak masaya dik olarak koyuyor ve karşısındaki kişi parayı eklem yerlerine vurmaya başlıyor. Bu vuruşlar sebebiyle elde kızarmalar, kanamalar ve kesikler yaşanıyor. Bazı öğrenciler oyunun daha da kanlı olması için madeni paraların etrafına bıçakla kesikler oluşturuyor. Eklem bölgeleri kanamadan ceza bitmiyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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