Cezada parayı düşüren kişi elini yumruk yaparak masaya dik olarak koyuyor ve karşısındaki kişi parayı eklem yerlerine vurmaya başlıyor. Bu vuruşlar sebebiyle elde kızarmalar, kanamalar ve kesikler yaşanıyor. Bazı öğrenciler oyunun daha da kanlı olması için madeni paraların etrafına bıçakla kesikler oluşturuyor. Eklem bölgeleri kanamadan ceza bitmiyor.