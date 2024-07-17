Suçların karanlık yüzü: İşte doktor ölümden Ted Bundy'e kadar bilinen en ünlü seri katiller!
Seri katiller, insanların merakını üzerlerine çekmiş tarihin karanlık figürleridir. Adını kan donduran cinayetlerle duyuran bazı seri katiller ise neredeyse herkes tarafından tanınır. Peki, siz bu seri katillerden kaç tanesini duymuş olabilirsiniz? İşte, dünyanın dört bir yanından bilinen en ünlü seri katiller ve işledikleri cinayetler...
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Seri katil terimi, farklı zamanlarda gerçekleşen ayrı olaylarda en az iki kişiyi öldüren birini tanımlar. Bununla birlikte, çok sayıda kurbanın olduğu veya cinayetlerin dehşet verici şekillerde işlendiği vakalarda seri katillerin suçları medya ve kamuoyu tarafından büyük ilgi görebilir. Haberimizde en bilinen seri katilleri derledik. İşte, Karındeşen Jack'ten doktor ölüme kadar bilinen en ünlü seri katillere dair detaylar...
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1. EN ÇOK ADI DUYULMUŞ OLAN SERİ KATİL: TED BUNDY
Ted Bundy cinayetlerinin kendisine kazandırdığı ilgiyi çok seven bir seri katildi. Amerika'da özellikle Washington ve Oregon'dan, Utah ve Colorado'ya kadar genç kadınları hedef aldığı bir dizi cinayet işledi. Colorado'da bir kez tutuklandı ve kaçırma suçundan mahkum edildi ancak firar ederek Florida'ya gitti ve burada daha fazla cinayet işledi.
1979 tarihli fotoğrafta Ted Bundy, mahkemesinde cinayet davası için jüri seçiminin ikinci gününde gülümsüyor. Kaynak: AP
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Yaklaşık 30'dan fazla kadını kandırıp öldüren Bundy'nin davası, televizyonda yayınlanan ilk cinayet davası olarak tarihe geçti. Son tutuklanmasından sonra ülke çapında takip edilen Bundy, davasında kendi avukatı gibi davrandı. Ayrıca kendisiyle röportajları memnuniyetle karşılaması ve yarattığı hayranlarla övünmesiyle ulusun dikkatini daha çok çekti. 1989'da elektrikli sandalyede idam edildi.
Bu 1977 tarihli fotoğrafta seri katil Ted Bundy (ortada) mahkemeden dışarı çıkarılıyor. Kaynak: AP
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2. OTUZ ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜREN: JOHN WAYNE GACY
İnşaat işçisi olarak bilinen John Wayne Gacy, bir yandan çocukları parti ve etkinliklerde palyaço olarak eğlendiren biri olarak olarak çift bir yaşam sürmekteydi. 1978 yılında, onunla son görülen 15 yaşındaki bir çocuğun kaybolması üzerine şüpheler arttı. Bu olay, daha önce kaybolan çocukların ailelerinin Gacy'yi işaret etmesiyle ciddiye alınmaya başlandı.
Fotoğrafta John Wayne Gacy görülüyor. Kaynak: AP
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Gacy'nin evinde yapılan arama, dehşet verici bir keşfe yol açtı: evinin altındaki alanda yaklaşık 30 ceset bulundu. Gacy, sonunda 33 cinayet suçlamasıyla ve tecavüz ve işkence suçlamalarıyla mahkum edildi. 1994 yılında suçları için ölüm cezasına çarptırıldı ve idam edildi.
Fotoğrafta şerif Tom Dart, seri katil John Wayne Gacy'nin kurbanlarından biri olan James Byron Haakenson'ın kimliğini açıklıyor. Kaynak: AP
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3. HASTALARINI ÖLDÜREN DOKTOR: HAROLD SHIPMAN
Harold Shipman, İngiliz bir doktordu. 1972 ve 1998 yılları arasında yaklaşık 250 hastasını öldürdüğü düşünülüyor. Özellikle yaşlı kadınların beklenmedik ölümlerine dair imzaladığı yüksek sayıdaki ölüm belgesiyle şüpheleri üzerine çeken Shipman'ın ilk soruşturması yeterince ciddiye alınmadı ve Shipman, ölümcül uygulamalarına devam etti.
Fotoğrafta doktor ölüm lakaplı Harold Shipman yer alıyor. Kaynak: AP
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1998 yılında, bir kurbanın üzerine kendi adını yazdırdığı sahte bir vasiyetname düzenleyerek şüpheleri tekrar üstüne çekti. Kurbanın kızı bu durumdan şüphelenerek olayın detaylarını ortaya çıkardı. 2000 yılında Harold Shipman 15 cinayet suçlamasıyla mahkum edildi, ancak gerçekte sorumluluğu olduğu düşünülen ölümlerin sayısı çok daha fazlaydı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ancak 2004 yılında cezaevinde intihar etti.
Fotoğrafta öldürdüğü 15 kadın hasta yer alıyor. Kaynak: AP
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4. KİM OLDUĞU HİÇBİR ZAMAN TESPİT EDİLEMEYEN: KARINDEŞEN JACK
''Jack the Ripper'' olarak adlandıran bu kişi, 1888'de Londra'nın Whitechapel bölgesinde beş kadını öldürüp cesetlerini parçalamıştı. Polis, katilin bir cerrah, kasap veya neşter kullanma konusunda becerikli biri olabileceğini düşündü. Bu katil, eylemleri ana hatlarıyla açıklayan mektuplar göndererek toplumla ve polisle alay etti. Yıllar içinde birçok şüphelinin adı geçmesine rağmen katil hiçbir zaman teşhis edilemedi.
Fotoğrafta İngiliz polisi tarafından robot resmi çizilen Karındeşen Jack görülüyor. Kaynak: AP
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5. KAÇAN KURBANI SAYESİNDE YAKALANAN JEFFREY DAHMER
Jeffrey Dahmer, 1978'de henüz 18 yaşındayken cinayet işlemeye başladı ve 1991'e kadar bu dehşet verici eylemlerine devam etti. Bir kurbanının kaçıp polise yol göstermesiyle tutuklanan Dahmer'ın evinde, parçalanmış cesetlerin fotoğrafları ve vücut parçaları bulundu. 17 kişiyi öldüren Dahmer, kurbanlarını yok etmek için bir asit tankı bile kullanmıştı. İlk olarak taciz, ardından cinayet suçundan iki kez hapis yatan Dahmer, 1994'te bir mahkum tarafından öldürüldü.
Kaynak: Britannica
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