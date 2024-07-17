1. EN ÇOK ADI DUYULMUŞ OLAN SERİ KATİL: TED BUNDY

Ted Bundy cinayetlerinin kendisine kazandırdığı ilgiyi çok seven bir seri katildi. Amerika'da özellikle Washington ve Oregon'dan, Utah ve Colorado'ya kadar genç kadınları hedef aldığı bir dizi cinayet işledi. Colorado'da bir kez tutuklandı ve kaçırma suçundan mahkum edildi ancak firar ederek Florida'ya gitti ve burada daha fazla cinayet işledi.

1979 tarihli fotoğrafta Ted Bundy, mahkemesinde cinayet davası için jüri seçiminin ikinci gününde gülümsüyor. Kaynak: AP