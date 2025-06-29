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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Kanepeden düştü" ihbarı cinayet çıktı | Son dakika haberleri

        "Kanepeden düştü" ihbarı cinayet çıktı

        Kırıkkale'de alkol alan 4 kişi arasında çıkan tartışmada bir kişinin sopa darbeleriyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin cinayeti gizlemek için 112'ye "Kanepeden düştü" ihbarında bulunduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 20:05 Güncelleme: 29.06.2025 - 20:05
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        "Kanepeden düştü" ihbarı cinayet çıktı
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        İHA'nın haberine göre; olay, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Topuz (42) ile arkadaşları C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) alkol almaya başladı. Bir süre sonra çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Topuz, kafasına ve vücuduna aldığı sopa darbeleriyle ağır şekilde yaralandı. Şüpheliler, durumu gizlemek için Topuz’un telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Kanepeden düştü" ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Topuz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmaların ardından cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu olayla ilgili aralarında bir kadının da olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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