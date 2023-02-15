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Kandilde oruç tutulur mu ve kandilde oruç farz mıdır? Miraç Kandili orucu var mı ve kaç gün tutulur?

Kandilde oruç tutulur mu ve kandilde oruç farz mıdır? Miraç Kandili orucu var mı?

İslam dünyasında Regaip Kandili sonrası şimdi de Miraç Kandili bekleniyor. Söz konusu kutsal güne oldukça kısa bir süre kala vatandaşlar; Miraç Kandili orucu var mı, kandilde oruç tutulur mu ve farz mı aramaları yapıyor. İşte, merak edilen soruların yanıtları...

Giriş: 15.02.2023 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Miraç Kandili için artık beklenen zaman geldi. İslam alemi için en kutsal günlerden biri olan Miraç Kandili ile ilgili bilinmesi gereken bilgileri bir araya getirdik. İşte, Miraç Kandili günü, orucu ve anlamı ile önemine dair tüm ayrıntılar...

  • MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşmişti.

    Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

    Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

  • MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

    Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur. 

  • MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Peygamber Efendimiz “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)

    Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.  

  • MİRAÇ KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

    Nafile orucu olarak tutulan Miraç Kandili orucuna niyet etmek isteyen Müslümanlar "Niyet ettim rıza-i şerifin için yarın kandil orucu tutmaya" veya "niyet ettim nafile oruç tutmaya" diyerek niyet edilebilir.

  • MİRAÇ NE DEMEK?

    "Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

  • Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraç'tan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

    Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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