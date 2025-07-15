Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 15 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi
15 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, ATV'de Güven Bana, Now'da Yetenek Sizsiniz, TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV'de başka neler var? İşte, 15 Temmuz Salı Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
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Televizyonda yayınlanacak yapımlar her gün değişiyor. Bu sebeple bugün ekranlara gelecek yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Yayın akışlarına göre, Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün birbirinden farklı türde filmler ve yarışmalar yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 15 Temmuz Salı Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı...
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
23:15 Süper Volkan
01:00 Süper Volkan
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Poyraz Karayel
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı
06:15 Balkan Ninnisi
08:50 Kod Adı Kırlangıç
10:00 TRT Haber Ortak Yayını
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Türk Sineması "Son Sefer"
01:30 Kim Gitsin?
02:30 Türk Sineması "Mahrem Kumpas İtiraf"
04:45 Seksenler
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 John Wick 3
22:30 John Wick 3
01:00 Keloğlan Geliyor
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Güldür Güldür Show
00:00 Yoksul
01:30 Kızılcık Şerbeti
03:45 Yoksul
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Can Feda
18:00 15 Temmuz Destanı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Börü
01:40 Börü
04:00 Aldatmak
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Now Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye
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