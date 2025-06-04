Kanada Başbakanı'ndan Trump'ın çelik vergisi kararına tepki

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltmesine tepki göstererek, bu artışı "haksız ve yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Başkent Ottawa'da gazetecilere açıklamada bulunan Carney, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'ye yükseltmesine tepki gösterdi.

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Carney, söz konusu gümrük vergisi artışını "haksız ve yasa dışı" olarak değerlendirerek, bu tarifelerin hem ABD hem de Kanada ekonomisine zarar verdiğine dikkati çekti.

Bu artışın yalnızca Kanada'ya yönelik hamle olmadığını, küresel uygulama olduğunu vurgulayan Carney, iki ülkenin ticari ilişkileri konusunda "yoğun görüşmeler" yürüttüğünü aktardı.

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Ontario'nun Başbakanı Ford'un hükümete çağrısı

Kanada Yayın Kurumunun (CBC) haberine göre Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, misilleme yapılması için merkezi Ottawa hükümetine çağrıda bulundu.

Ford, ABD'nin çelik ürünlerine yüzde 25 daha vergi eklenmesi fikrini ileri sürerek, "Öylece oturup ABD Başkanı Donald Trump'ın bizi ezip geçmesine izin veremeyiz. Her geçen gün sektörlerde belirsizlik yaratıyor, çelik fiyatlarına ek maliyet yüklüyor. Bu yüzden derhal karşılık vermeliyiz." dedi.

Çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisinin artırılması Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameyi dün imzalamıştı. Kararnamede, tarifelerin 4 Haziran'da yerel saatle 00.01'de yürürlüğe gireceği aktarılmıştı. İngiltere ile geçen ay imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu ülkeye istisna getirildiği, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edilen kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedilmişti. *Fotoğraf: Adrian Wyld - AP aracılığıyla