Kan şekeri üzerindeki çelişki: Üzüm şekerli ama faydalı mı?

ÜZÜMÜN İÇERDİĞİ BESİN DEĞERLERİ

Üzüm sadece şeker değil; C vitamini, K vitamini ve potasyum gibi değerli besinler de içerir. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı olan resveratrol maddesiyle kalp sağlığını destekleyebilir. Bu yönüyle üzüm, sadece tatlı bir meyve değil, aynı zamanda bir sağlık destekçisidir.