Kamyonu çalan kadın kaza yaptı yakalandı!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde olay, dün öğle saatlerinde Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz kadın, sokak üzerinde park halindeki kamyonun içine girerek aracı çalıştırdı ve uzaklaşmaya başladı.

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KAMYON SAHİBİ YAKALADI

İHA'daki habere göre kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan kadın, olay yerine gelen kamyon sahibi tarafından araç içinde yakalandı.

"SEN NASIL BU ARACI ÇALIYORSUN"

Kamyon sahibi, yaşadığı şokun ardından kadına, "Sen nasıl bu aracı çalıyorsun!" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

EHLİYETİ YOK

Yapılan incelemede kadının ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.