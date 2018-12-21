Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün gece İpekyolu ilçesi Terzioğlu Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir kamyonet durduruldu.

Narkotik köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada araçta bulunan 2 valizde 121 paket halinde 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak / uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.