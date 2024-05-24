Kamyonet kasasından tarih çıktı: 3'ü Roma, 23'ü Osmanlı dönemine ait
Amasya'da devriye görevi yürüten mahalle bekçilerinin şüphe üzerine arama yaptığı park halindeki kamyonetin kasasında 3'ü Roma, 23'ü ise Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 26 küp ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.
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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri gece devriye görevi sırasında semt pazarı alanından sesler gelmesi üzerine park halindeki bir kamyonette bulunan 3 kişinin yanına gitti.
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Kamyonetin kasasını kontrol eden bekçiler, çok sayıda küp olduğunu farkedinde durumu amirlerine bildirdi.
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Tarihi eser kaçakçılığı olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine olay yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri sevk edildi.
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İncelemede 3'ü Roma, 23'ü ise Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 26 küp ele geçirdi.
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Ekipler tarafından B.S., F.U. ve R.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.