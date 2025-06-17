TÜRK- İŞ: “TEKLİFİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

İlk zam teklifinin ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, “Bugünkü teklif hayal kırıklığına uğrattı. Bizim bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil. Verilen teklif maalesef o kadar kabul etmeyeceğimiz bir teklif ki şu anda size açıklamam gerekirse birinci yılın birinci altı ay teklifleri yüzde 16, ikinci altı ay birinci yılın ikinci altı ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci altı ayında yüzde 7 ve ikinci altı ayında yüzde 5” ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü de sendikalar olarak Ankara'da 3-4 bin kişi ile Maliye Bakanlığına gidileceğini söyleyen Atalay, "Sözleşme görüşmelerinde bu miktarın yeterli olmadığını anlatacağız. Haziran 25’inde ya da sonunda grev kararı alınmalı. Ortalama 15 senelik bir işçi, teknik eleman, aldıkları ücret ortada, asgari ücretin bir tık üstünde. 40 sene sonra ilk defa devlet işe alırken, devlet yüzde 20 fire veriyor. Kamu, özel sektörün artık gerisinde kaldı. Bu maaş ile işçiler anca kirayı öder, gıdaya bir şey kalmaz" diye konuştu.