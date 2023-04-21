HÜKÜMETİN İLK MAAŞ ZAMMI TEKLİFİ NEYDİ?
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifi belli oldu.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aylık zam teklifinin yüzde 30, taban aylık teklifinin ise 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.
İşçi tarafının aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ederken TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu.
İşçi ve işveren tarafı, müzakereler kapsamında, kalan maddeleri görüşmek için TÜHİS'in ev sahipliğinde bu hafta tekrar bir araya gelecek.