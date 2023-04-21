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Kamu işçileri ikinci zam teklifi netleşti! 2023 Kamu işçilerine ne kadar, yüzde kaç zam gelecek? Toplu iş sözleşmesi ne zaman çıkacak?

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile kamu işçilerine ikinci zam teklifi belli oldu!

Kamu işçilerine zam teklifi gündemde yerini almaya devam ediyor. Hükümetin kamu işçilerine ikinci zam teklifi belli oldu.Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aylık zam teklifini açıkladı. Kamu işçilerine gelen zam miktarını ve konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte, 2023 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri detayları...

Giriş: 21.04.2023 - 08:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin tamamlanmasıyla kamu işçilerine yapılan zam miktarı sorgulanıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aylık zam teklifini duyurdu. Peki, Kamu işçilerine ne kadar zam geldi ve toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

  • HÜKÜMETTEN YENİ TEKLİF!

    Hükümetin kamu işçilerine yönelik ikinci zam teklifi belli oldu. TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 ay ve taban maaş teklifinin yükseldiğini ifade etti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

  • HÜKÜMETİN İLK MAAŞ ZAMMI TEKLİFİ NEYDİ?

    2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifi belli oldu.

    Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aylık zam teklifinin yüzde 30, taban aylık teklifinin ise 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

    İşçi tarafının aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ederken TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu.

    İşçi ve işveren tarafı, müzakereler kapsamında, kalan maddeleri görüşmek için TÜHİS'in ev sahipliğinde bu hafta tekrar bir araya gelecek.

  • KAMU İŞÇİLERİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak taleplerde "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" yer alıyor.

  • Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

    Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

  • KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN?

    Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

    Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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