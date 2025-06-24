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        Haberler Kültür-Sanat Kampüsün Yıldızları Şarkı Yarışması sonuçlandı

        Kampüsün Yıldızları Şarkı Yarışması sonuçlandı

        fizy'nin düzenlediği üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 'Kampüsün Yıldızları Şarkı Yarışması'nda kazananlar belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:23 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:02
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        'Kampüsün Yıldızları' belli oldu
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        Dijital müzik platformu fizy'nin düzenlediği, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen Kampüsün Yıldızları Şarkı Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

        Yapılan açıklamaya göre, gençleri müzik kariyerlerinde desteklemek amacıyla düzenlenen ve Türkiye'den genç sanatçı ve grupların katıldığı yarışmada, 18 farklı şehirden, 9 grup ve 21 de solo performans finale kalmaya hak kazandı.

        Final etabı sonunda, birinciliği paylaşanlardan Derine Grubu, Gözlerine adlı şarkısı için ödüllerini Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç'ün elinden alırken, bir diğer kazanan İsmail Okan Özbek ise Ziyan Olalım adlı şarkısıyla ödülünü Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu'dan teslim aldı.

        Zeki Berkay Fidan'a da Kırıkların Tedavisi şarkısıyla kazandığı ödülünü, TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe verdi.

        Kazanan sanatçılar, fizy sponsorluğunda ve Pasaj Müzik'ten single çıkarma imkanı elde ederken, aynı zamanda müzik markette geçerli 30 bin liralık hediye çeki de kazandı.

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        #Kampüsün Yıldızları Şarkı Yarışması
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