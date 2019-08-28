28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kalk Gidelim ne zaman başlayacak? sorusu dizinin sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen Kalk Gidelim dizisi yeni sezonda tam gaz devam edecek. Kalk Gidelim 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kalk Gidelim yeni sezon tarihi...
KALK GİDELİM YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yer alacak dizinin başlama tarihi 31 Ağustos Cumartesi günü olarak açıklandı.
KALK GİDELİM 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KALK GİDELİM SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Sevda ve Şerif büyük sırlarının ortaya çıkacağından dolayı oldukça gerilmiştir. Bu esnada Sevda’nın anne babasının da Hacı Hüseyin’lere geleceğini duyan Seyfettin’i bir telaş kaplar. Zira Sevda’nın babasının sürekli damat olarak kendisini eleştirmesinden gına gelmiştir. Seyfettin, kayınpederi geleceği için evden uzaklaşma yolları arasa da her seferinde Sevda engeline takılır. Diğer yandan ise Sevda, Şerif’i evden gitsin, uzaklaşsın diye yolunu yapar fakat bu sefer de ummadığı bir durumla karşılaşır. Çünkü Şerif ortada yoktur.
Mustafa Ali ise hiç aklında yokken, beklenmedik bir iş koluyla tanışır. Kuru meyvecilik. Şehirdeki iş adamı arkadaşı ondan bir miktar meyve ister ve bu meyveler beğenilince Mustafa Ali’nin ufaktan girişimcilik damarı kabarır. Nurcan ise işkillendiği Mustafa Ali’nin peşini bırakmaz. Bir yandan tatlı dükkanıyla ilgilenirken diğer yandan Mustafa Ali’nin çevirdiği dolapların kapılarını aralar. Tüm bunlar olurken Meryem, kız kardeşini aramaya devam eder. Bu aramayı yaparken özellikle Badegül’e söylemeye cesaret edemez fakat Badegül, teyzesinin bir şeyler çevirdiğini anlar
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!