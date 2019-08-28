Kalk Gidelim ne zaman başlayacak? sorusu dizinin sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen Kalk Gidelim dizisi yeni sezonda tam gaz devam edecek. Kalk Gidelim 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kalk Gidelim yeni sezon tarihi...

KALK GİDELİM YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yer alacak dizinin başlama tarihi 31 Ağustos Cumartesi günü olarak açıklandı.

KALK GİDELİM 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KALK GİDELİM SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Sevda ve Şerif büyük sırlarının ortaya çıkacağından dolayı oldukça gerilmiştir. Bu esnada Sevda’nın anne babasının da Hacı Hüseyin’lere geleceğini duyan Seyfettin’i bir telaş kaplar. Zira Sevda’nın babasının sürekli damat olarak kendisini eleştirmesinden gına gelmiştir. Seyfettin, kayınpederi geleceği için evden uzaklaşma yolları arasa da her seferinde Sevda engeline takılır. Diğer yandan ise Sevda, Şerif’i evden gitsin, uzaklaşsın diye yolunu yapar fakat bu sefer de ummadığı bir durumla karşılaşır. Çünkü Şerif ortada yoktur.



Mustafa Ali ise hiç aklında yokken, beklenmedik bir iş koluyla tanışır. Kuru meyvecilik. Şehirdeki iş adamı arkadaşı ondan bir miktar meyve ister ve bu meyveler beğenilince Mustafa Ali’nin ufaktan girişimcilik damarı kabarır. Nurcan ise işkillendiği Mustafa Ali’nin peşini bırakmaz. Bir yandan tatlı dükkanıyla ilgilenirken diğer yandan Mustafa Ali’nin çevirdiği dolapların kapılarını aralar. Tüm bunlar olurken Meryem, kız kardeşini aramaya devam eder. Bu aramayı yaparken özellikle Badegül’e söylemeye cesaret edemez fakat Badegül, teyzesinin bir şeyler çevirdiğini anlar