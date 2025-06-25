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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler! | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!

        Diyarbakır'da bir inşaatın 5'inci katında kalıp söken 2 işçi, dengelerini kaybederek yere düştü. Dün yaşanan feci olayda Harun Aksel adlı işçi hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ahmet Şimşek'ten de acı haber geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:30
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        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
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        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 5 katlı inşaatın son katında çalışırken düşen işçilerden Harun Aksel'in ardından Ahmet Şimşek de (25) kurtarılamadı.

        DHA'nın haberine göre feci olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İnşaatın son katında kalıp sökme işi yapan Harun Aksel ile Ahmet Şimşek, henüz bilinmeyen nedenle dengelerini kaybederek düştü.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Harun Aksel, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yine ağır yaralanan Ahmet Şimşek de gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        #haberler
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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