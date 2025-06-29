Kahvenin bu uyandırıcı özelliği, onu iş hayatında vazgeçilmez bir içecek haline getirir. Özellikle güne başlamadan önce içilen bir fincan kahve, güne daha hızlı adapte olmayı kolaylaştırır. Gün içinde tüketilen kahve ise artan yorgunluğun hafiflemesine yardımcı olur. Ayrıca kahvenin birçok çeşidi ve aroması bulunur; bu da herkesin damak zevkine uygun bir seçenek bulmasını sağlar. Ofislere yakın kahveciler ya da sokak üzerindeki kahve dükkanları da kahveye kolay ulaşımı artırarak tüketimi yaygınlaştırır.