Kahreden ölüm! Arı soktu, alerjik şok geçirdi!
Sakarya'da arının sokması sonucu fenalaşan 31 yaşındaki Barış Şen, hastaneye kaldırıldı. Arı alerjisi olduğu öğrenilen Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde arının sokması sonucu alerjik şok geçiren Barış Şen (31), hastanede hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Arının kulağından soktuğu Barış Şen, fenalaşınca ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Arı alerjisi olduğu öğrenilen Şen, burada kurtarılamadı.
Barış Şen, bugün öğle vakti Umurbey Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedilecek.