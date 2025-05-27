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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kağıthane'de eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Kağıthane'de eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı

        İstanbul Kağıthane'de restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine el bombası atılması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 05:10 Güncelleme: 27.05.2025 - 05:10
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        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
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        Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce el bombası atıldı.

        3'Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine belirtilen adrese, çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. AA'nın haberine göre; olayda yaralanan 3'ü ağır 7 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, araçların altı ve sokakta bomba arama köpeğiyle alan taraması yaptı. Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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