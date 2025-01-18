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        Kağıthane'de çocuklara özel festival başladı

        İstanbul'un Kağıthane Belediyesi, ara tatilde çocukların keyifli zaman geçirebilmesi için Kağıthane Çocuk Festivali'ni hayata geçirdi. Etkinlik, 17-26 Ocak tarihleri arasında Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda düzenleniyor ve aileleri ile minik ziyaretçilerini bekliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:25
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        Kağıthane Çocuk Festivali başladı
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        İstanbul'da, 17-26 Ocak tarihleri arasında Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda düzenlen Kağıthane Çocuk Festivali başladı.

        Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında sahne gösterileri, maskot karakterler, yüz boyama, kum boyama atölyeleri, karikatür etkinlikleri ve oyun grupları gibi pek çok aktivite yer alıyor.

        Etkinlik, her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

        Festivalle ilgili konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Öztekin, "Çocuklarımız bugün karne heyecanı yaşadı. Biz de ara tatilde onlara güzel bir sürpriz hazırlamak istedik. Hasbahçe Etkinlik Alanı’nı onların eğlenip öğrenebileceği, farklı becerilerini geliştirebilecekleri bir mekâna dönüştürdük. Bilgisayar ve tablet başında vakit geçirmek yerine burada aileleriyle birlikte keyifli zaman geçiriyorlar. Bu yıl İstanbul’un en büyük çocuk festivalini organize ettik. Çocuklarımız için hem eğlenceli hem öğretici bir ortam oluşturduk. Tüm Kağıthane’yi ve İstanbulluları buraya davet ediyoruz. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmesi için çok özel bir alan hazırladık" dedi.

        Öztekin, ailelerin de çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Ara tatil, yaz şenlikleri ve Ramazan etkinlikleri gibi programlarla ailelerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde belki balık-ekmek festivali gibi organizasyonlarla yine bir arada olacağız" diye konuştu.

        Etkinliğe çocuklarıyla katılan Saltanat Üresin, festivalin çok güzel bir atmosfer sunduğunu belirterek, "Buranın açılması çocuklar için büyük bir ihtiyaçtı. Her şey çok güzel düşünülmüş, çocuklar birbirleriyle kaynaşıyor ve eğleniyor. Mevlüt Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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