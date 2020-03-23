23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyada hızla etkisini gösteren koronavirüs salgınından korunmak için evde kendini karantinaya alan usta oyuncu Kadir İnanır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
70 yaşındaki İnanır, maskeli bir fotoğrafını Amerikalı gökbilimci Carl Sagan’ın "Soluk Mavi Nokta" kitabından satırları not düşerek yayınladı. Kadir İnanır, çok sayıda beğeni alan paylaşımına şu notu düştü:
"BAŞKA YER YOK"
Yuvamız!
Güneş ışınlarına asılmış duran kozmik karanlıkta bir zerre...
Gezegenimiz!
Üzerinde yaşayan herkes,
binlerce din, ideoloji, ekonomik doktrin,
her kahraman ve her korkak,
uygarlığı kuran ve yıkan herkes,
Her kral ve her köylü,
aşka düşmüş her çift,
her anne ve her baba,
umut dolu her çocuk,
her mucit ve her kaşif,
her bir ahlak hocası, her bir yolsuz politikacı,
her süper star her büyük lider,
her Aziz ve her günahkar,
türümüzün tarihindeki herkes burada yaşadı.
Kozmik sahnenin küçük bir parçasında.
Bütün o generaller ve imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün,
birbirlerini öldürmeye ne meraklıydılar ?
Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen.
Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok...
En azından yakın gelecekte !
Hoşunuza gitsin, gitmesin şuan için barınabileceğimiz başka bir yer yok!
Carl Sagan-Soluk Mavi Nokta...
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