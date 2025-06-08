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        Haberler Spor Diğer Kadınlar Su Topu Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda! - Diğer Haberleri

        Kadınlar Su Topu Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda!

        Kadınlar Su Topu Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 20:35 Güncelleme: 08.06.2025 - 20:35
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        Kadınlar Su Topu Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda!
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        Kadınlar Sutopu Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

        Almanya’nın Hannover kentindeki elemelerde Malta karşısında 21-7 gibi ezici bir skorla galibiyete uzanan Ay-Yıldızlılar, şampiyona biletini cebine koydu.

        Başantrenör Petr Markovich önderliğinde önemli bir başarının altına imza atan Sutopu Kadın Milli Takımı, önümüzdeki yıl düzenlenecek finallerde sıralamaya girebilmek için efor sarf edecek.

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