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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaspçıya "2 altın bileziğimi al" dedi! 'Sahte' deyip almadı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!

        Bursa'da, 28 yaşındaki Onur Ö., otobüsten inip yürüyen 25 yaşındaki D.K. adlı kadını takip ederek, yol kenarındaki otluk alanda bıçakla, 310 TL'sini gasp etti. D.K.'nin kolundaki 2 altın bileziği sahte sanıp almayan Onur Ö., gözaltına alındı. Şüphelinin D.K.'yi takip ettiği anlar, otobüsün araç kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 09:27 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:55
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        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
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        Bursa'da olay, 18 Haziran’da saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi.

        İşe gitmek üzere yola çıkan D.K. (25), otobüsten inip yürürken, kendisini takip eden Onur Ö. (28) tarafından itilip, yol kenarındaki otluk alana düşürüldü.

        BIÇAĞI BOĞAZINA DAYAYIP GASP ETTİ

        DHA'daki habere göre D.K.'yi takip ettiği anlar otobüsün araç kamerasına yansıyan şüpheli, elindeki bıçağı boğazına dayadığı kadından para istedi. Cebindeki 310 lirayı saldırgana verip kurtulan D.K., o sırada yoldan geçen belediye otobüsüne binip kaçtı.

        ŞİKAYETÇİ OLDU

        Boynunda ve kollarında bıçak izleri bulunan D.K., darp raporu alıp, polise şikayette bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Onur Ö. olduğu belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

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        "PARA ALMADIM" DEDİ

        Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolüne götürülürken kendisine, 'Kızdan aldığın parayı ne yaptın?' diye soran basın mensubuna, 'Para almadım' diye yanıt verdi.

        "2 ALTIN BİLEZİĞİMİ VERDİM, SAHTE SANIP ALMADI"

        Evinden çıkamadığını söyleyen D.K., "Bağırırsam boğazımı keseceğini söyledi. İki bileziğim vardı, vermeye çalıştım ama sahte sanıp kabul etmedi. Cüzdanımdan 310 lira verdim. Birlikte ATM'ye gitmemi istedi.

        O sırada harabe gibi bir yere sürükledi beni. Elinde esrar vardı, 'Aranıyorum' dedi. Kendini de yaraladı. Kan üstümdeydi. Benden geliyor sandı ve daha da panikledi."

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