Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!

Kartal'da trafikteki tartışmada kadın sürücünün darp edilmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı.

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AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta Kordonboyu Mahallesi'nde trafikte yaşanan tartışmada bir kadının çocuklarının yanında darp edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

TELEFONLARI KIRDILAR

B.Y. ve A.T. isimli şüphelilerin, küçük yaştaki çocuklarının da bulunduğu aracı kullanan kadın sürücü E.T. ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine B.Y. ve A.T'nin, E.T. ve yanındaki kişilerin telefonlarını alarak kırdığı, sürücüyü de darp ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan B.Y. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.