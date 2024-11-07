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        Haberler Gündem İnfo Grafik Kadın seçmenler Harris ve Trump’ı nasıl destekledi?

        Kadınların çoğu Harris’i, erkeklerin çoğu Trump’ı destekledi

        2024 ABD Başkanlık seçimleri ülkenin "en belirsiz" seçimi olarak nitelendiriliyordu ancak seçim kısa sürede Donald Trump'ın zaferiyle sonlandı. Seçimin sonucu ise kadınların belirlemesi bekleniyordu, peki kadınlar Harris ve Trump'ı nasıl destekledi? Sonuçlar Harris ve Trump oylarında yüzde 10'luk bir cinsiyet farkı olduğunu gösterdi. Kadınların çoğu Harris'i, erkeklerin çoğu Trump'ı destekledi

        Giriş: 07.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:31
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        #ABD seçimi

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