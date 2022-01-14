Muhtemelen insan biçimli bu kaplar, külte özgü içeceğin ve kutsal buğdayın saklanması için kullanılmaktaydı. Bu kült; hayat suyu ile yapılan kutsama ritüelleri, bereket ve ata için geçerliydi. Bu tür nadide eserler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çeşitli gruplar, bu eserleri görmek için özel turlar düzenliyor" dedi.