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Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında

İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden Ulucak Höyüğü'nde bulunan, 8 bin 200 yıllık kadın figürlü pişmiş toprak kap, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Depolardaki daha önce sergilenmemiş 10 eserle sergilenen, oturarak kollarını göğsüne götüren kadın figürlü kap, büyük ilgi görüyor

14.01.2022 - 10:54 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • İzmir Müze Müdürlüğü'nce hayata geçirilen '12 Ay 12 Sergi' projesi ile müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, ziyaretçilerle buluşturulmaya başlandı.

     

  • DHA'nın haberine göre yetkililerin müze koleksiyonundan seçtiği kült ve ritüel eserler, İzmir Müze Müdürlüğü Arkeoloji Müzesi Hazine Odası'nın merkezi konumundaki vitrin ile etrafında ve fuayede konumlandırıldı.

  • Bu ay düzenlenen sergide 10 eser, tarih meraklılarına sunuldu. Ulucak Höyüğü (Kemalpaşa), Yeşilova Höyüğü (Bornova) ve Ege Gübre Höyüğü'nde (Aliağa) bulunan eserler ilgi çekti.

     

  • Eserlerden en dikkat çekeni ise 1999 yılında Ulucak Höyüğü'nde bulunan, 8 bin 200 yıllık kadın figürlü pişmiş toprak kap oldu.

     

  • 21 santimetre yüksekliğinde olan ve oturarak kollarını göğsüne götüren kadın figürlü kabın, Geç Neolitik Dönem'e ait olduğu belirtildi.

     

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