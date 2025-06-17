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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Kadın Dans Tiyatrosu' AKM sahnesinde

        'Kadın Dans Tiyatrosu' AKM sahnesinde

        Kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir farkındalık yaratmayı amaçlayan "Kadın Dans Tiyatrosu" 22 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 00:04 Güncelleme: 17.06.2025 - 00:04
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        'Kadın Dans Tiyatrosu' AKM sahnesinde
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        İlk sahnelendiği günden bu yana izleyen herkeste derin izler bırakan Kadın Dans Tiyatrosu, AKM sahnesinde yeniden seyirciyle buluşuyor. 22 Haziran Saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek bu özel performans, kadına yönelik şiddete karşı büyük bir ses getirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedefliyor. Özel Açı Lisesi ve ISS Türkiye iş birliğinde düzenlenen etkinlik, şiddete karşı verilen mücadelenin dansın evrensel diliyle sahnede can bulmasıyla, izleyicilere ilham verici bir deneyim sunuyor.

        Üç bölümden oluşan “Kadın” isimli performans; biri Türkiye'den olmak üzere, üç farklı ülkeden, üç farklı kadının gerçek hayat hikâyelerini konu alıyor. “Kadın” dans tiyatrosunun yönetmenliğini ise İlayda Özne Kankaynar üstleniyor. Gösteriden elde edilecek tüm bilet gelirleri, ISS Türkiye aracılığıyla TOÇEV'in çocukların eğitimini destekleyen çalışmalarına kaynak oluşturacak.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Kadın Dans Tiyatrosu
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