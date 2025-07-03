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        Haberler Gündem Koreli fenomeni taciz eden sanığın cezası belli oldu

        Kadıköy’de Koreli yayıncıya taciz eden sanığın cezası belli oldu

        Kadıköy'de, sosyal medyadan canlı yayın yapan 26 yaşındaki Hyojeong Park isimli Güney Koreli yayıncıyı taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan 71 yaşındaki Yusuf Ziya Ağır, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Ağır'ın 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:54
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        Koreli fenomeni taciz eden sanığın cezası belli oldu
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        Sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park isimli yayıncıyı, 6 Haziran'da Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla 'basit cinsel saldırı' tutuklanan 71 yaşındaki Yusuf Ziya Ağır, ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu Adliyesi 54. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ziya Ağır katıldı. Müşteki Hyojeong Park katılmazken salonda taraf avukatları hazır bulundu.

        'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

        Tutuklu sanık Yusuf Ziya Ağır savunmasında, “Suçlamaları kabul etmiyorum. O gün ne yaptığına bakınıyordum. Yabancı olduğunu bilmiyordum. Verdiğim ifadelerim geçerlidir. Rapor içeriğini kabul etmiyorum. Eşimi düşünüyorum" dedi.

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        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
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        'BİRDEN FAZLA TACİZ DOSYASI VAR'

        Müşteki Hyojeong Park'ın avukatı, “Müvekkilim Türkçe bilmediği halde canlı yayınını izleyenler de uyarmıştır. Bilirkişi raporu ile sanığın müştekiye dokunduğu ayrıca sarf ettiği kelimeler açıktır. Adli sicil kaydına baktığımızda birden fazla cinsel taciz dosyası mevcuttur. Bu tarz eylemleri sabittir. Bu sebeple savunmalarına itibar edilmeyerek tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz" dedi.

        'SANIK SAMİMİ BEYANLARDA BULUNMUŞTUR'

        Sanık Yusuf Ziya Ağır'ın Avukatı, “Herhangi bir suç işleme kasti ile hareket etmediğini beyan ediyor müvekkilim. Böyle bir canlı yayını çok samimi bulmuyorum. Sanık samimi beyanlarda bulunmuştur. Yanlış anlaşılma varsa özür dilediğini de beyan etmiştir. Müştekinin beyanlarını samimi bulmuyoruz. Tahliyeni talep ediyoruz" dedi.

        MÜTALAA AÇIKLANDI

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Mütalaada sanığın tutukluluğunun ise devamına karar verilmesine talep edildi.

        4 YIL HAPİS CEZASINA ÇAPTIRILDI

        Kararını açıklayan hakim, sanığın daha önce benzer suçtan sabıkasının olduğunu belirterek cezanın üst sınırdan verilmesine karar verdi. Sanık Ağır, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan mahkeme cezada takdiri indirim de uygulamadı.

        İDDİANAMEDEN

        Yusuf Ziya Ağır'ın, sosyal medyadan canlı yayın yapan yabancı uyruklu müştekinin yanına yaklaşarak cinsel saikle müştekinin rızası dışında elinden tuttuğu ve elini öptüğü kaydedildi. Müştekinin rahatsızlığını ortaya koyarak elini çektiği, devamında Yusuf Ziya Ağır'ın, müştekinin yanında yürüyerek, cinsel yönden rahatsız edici mahiyette sözler sarf ettiği ve müştekinin kalçasına dokunarak göz kırptığı belirtildi. Sanık Yusuf Ziya Ağır'ın 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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