Türkiye'deki yerel seçim maratonu sona erdi ve sandıkların kapanmasının ardından resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu süreçte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Belediye Başkanı dahil olmak üzere kazanan yerel yöneticiler belirlendi. İşte İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçlarına ilişkin merak edilen bilgiler...

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