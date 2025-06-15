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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'de denize giren genç boğuldu | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de denize giren genç boğuldu

        Kadıköy'de denize giren bir genç boğuldu. Olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 23:34 Güncelleme: 15.06.2025 - 23:34
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        Kadıköy'de denize giren genç boğuldu
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        Bostancı sahilinde denize giren 22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner bir süre sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 3 saattir Ceyhaner'den haber alınamaması üzerine durum ekiplere bildirildi.

        Olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı.

        Ceyhaner'in cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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