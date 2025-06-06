Kadıköy'de bir kadını taciz ettiği belirlenen şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

Kadıköy'de bir kadını taciz ettiği belirlenen şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da canlı yayın yapan bir kadının bu sırada bir kişi tarafından sözlü ve fiziki tacize uğramasıyla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Görüntülerde yer alan kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğu tespit edildi.

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Polis ekiplerince Pendik Kavaklıpınar Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli Y.Z.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.