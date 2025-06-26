Kaçak yapıların yıkımında arbede

"3 AY DAHA İDARE EDEBİLİRLERDİ"

Yıkımın turizm sezonunda yapılmasına tepki gösteren işletme sahibi Emin Şen, "Bize bu yıl yıkım olmayacağını söylediler. Benim ruhsatım var ama bazı işletmelerin yok. 'Şu anlık bize yıkım işi çözüldü' dendi. Burası bir turizm alanı. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Ben burada kiralık yazısını görüp kiralamıştım. Belediyeye bu evraklarımı sunmuştum. Bana iş yeri açma ruhsatı bile verdiler. Ortalama zararım 5 milyon lira. Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bizi 3 ay daha idare edebilirlerdi" dedi.