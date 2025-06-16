KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞLARI

Kabine Toplantısı'nda, kamu işçilerinin maaş zamları da görüşülecek. Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS’in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu. İşveren ikinci yıl ise ilk 6 ay yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam teklif etti. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi 2025 - 2026 yıllarını kapsıyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay kamu zam teklifine yönelik "Bu tekliflerin müzakere edilebilir olmadığını anlatacağız. Toplu sözleşmeler konusunda bizi sıcak bir yaz bekliyor" ifadelerini kullandı.