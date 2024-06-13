K-pop grubu BTS üyesi Jin zorunluk askerlik görevini tamamladı
Güney Koreli pop müzik grubu BTS'in dünya çapında milyonlarca hayranı olan üyesi Jin, zorunlu askerlik görevini tamamladı. Jin'i diğer grup üyeleri karşıladı
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Dünyanın en ünlü K-pop grubu BTS'in üyesi Kim Seok-Jin, askerlik görevini tamamladı.
31 yaşındaki Güney Koreli pop yıldızı, askeri eğitimini tamamlamasının ardından ordudan terhis edildi.
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BTS grubunun diğer üyeleri RM, j-hope, Jimin, V, Suga ve Jungkook; arkadaşları Jin'i karşıladı. Grup üyelerinden biri saksafonla, grubun hit şarkısı 'Dynamite'i çaldı.
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Tüm BTS üyeleri, askeri görevini tamamlayan Jin'i sarılarak karşıladı.
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Grubun ajansı, BTS'in yıl dönümü kutlaması için Jin'in terhis olduktan sonra hayranlarını selamlayacağı ve onlarla kucaklaşacağı bir etkinlik planladıklarını duyurdu.
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Şarkıcı Jin, Aralık 2022'de zorunluk askerlik görevine başlamıştı.
Güney Kore'de fiziksel açıdan sağlıklı 18- 28 yaş arası tüm erkeklerin 2 yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.
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Sporcular, atletler ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenlere, ülkeye halihazırda katkıda bulundukları için imtiyaz tanınabiliyor. Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almıyor.
Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.
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BTS’in küresel başarısı ve ülke ekonomisine sağladığı katkı, kimi siyasetçilerin gruba imtiyaz tanınması yönünde çağrı yapmasına yol açmıştı.
Ancak BTS'nin ajansı, ekim ayında grup üyelerinin askere gideceğini açıklamıştı. Jin, Kuzey Kore sınırına yakın bir acemi eğitim kampında 5 haftalık eğitime başlamış, ardından cephe hattına gönderilmişti. Şarkıcının milyonlarca hayranı bu karara itiraz etse de Jin, zorunlu askerlik görevine alınmıştı.